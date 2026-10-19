En Portada

En Portada 19/10/2026

INTERVIENEN

Lalo Pavón

Chelo Montero

Xosé Mosquera

Tertulia Información Sociedad

En Portada 19/10/2026

EN PORTADA 19 10 2026

Sinopsis

LA PREGUNTA DEL DÍA

¿Sabía usted que un grupo de personas sin hogar sobrevive debajo de los raíles de la alta velocidad?, ¿sabía usted que duermen entre basura y un 90% de humedad en el túnel de la estación? Y por otra parte, ¿saca Ourense provecho a la súper explotación de sus ríos para generar energía hidroeléctrica? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

19/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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