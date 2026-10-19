En Portada
En Portada 19/10/2026
INTERVIENEN
Lalo Pavón
Chelo Montero
Xosé Mosquera
En Portada
INTERVIENEN
Lalo Pavón
Chelo Montero
Xosé Mosquera
En Portada 19/10/2026
LA PREGUNTA DEL DÍA
¿Sabía usted que un grupo de personas sin hogar sobrevive debajo de los raíles de la alta velocidad?, ¿sabía usted que duermen entre basura y un 90% de humedad en el túnel de la estación? Y por otra parte, ¿saca Ourense provecho a la súper explotación de sus ríos para generar energía hidroeléctrica? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
19/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño