En Portada
En Portada 19/11/2026
INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Elena Ribao
Manuel Herminio Iglesias
En Portada
INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Elena Ribao
Manuel Herminio Iglesias
En Portada 19/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
Sabía usted que Ourense ha batido su récord negativo de nacimientos en lo que va de año... pero aún así gana población?
Sabía que la Justicia ha cambiado de postura y ahora se declara competente para juzgar a Julio Iglesias?
Sabía que 80 institutos gallegos recibieron falsas amenazas de bomba?
Qué espera del cara a cara de esta noche entre el presidente Sánchez y el aspirante de Os Peares, Núñez Feijóo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
19/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño