En Portada

En Portada 20/03/2026

José Ángel Vázquez Barquero, Olga Giráldez y Roberto González

¿Sabía usted que llenar un depósito medio de gasoil en Ourense cuesta 24 euros más que hace un mes y 15 euros más el de gasolina? ¿Sabía usted el Consejo de Ministros aprobará, esta misma mañana, una bajada al 10% de gasolina, gasóleo, luz y gas? ¿Está de acuerdo con la propuesta del Gobierno? ¿Ha tomado usted ya medidas en casa? ¿Cree que las empresas deberían también instaurar medidas de ahorro y volver a fomentar el teletrabajo?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.