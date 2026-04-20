En Portada

En Portada 20-04-2026

Rafael Fernández Alonso - Rafael García Losada - Abel Fraga

¿Sabía usted el fuego ya devoró un tercio de la provincia en la última década… el 67% de la superficie quemada en Galicia?, ¿Volverá a arder este verano?, ¿Falla el dispositivo que apaga los incendios… o la prevención?, ¿podremos, algún día, ganar como sociedad la lucha contra el fuego… como la ganaron Yago Nogueira y el brigadista que lo rescató de morir carbonizado en Oímbra, Lolo Pérez?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.