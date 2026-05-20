En Portada

En Portada 20/05/2026

David Alvarado, Antonio Nespereira y Antonio Troitiño

¿Sabía usted que las nuevas líneas de bus restaron 100.000 viajeros entre octubre y abril?, ¿lo medible… es opinable?, ¿qué le parece el servicio de bus urbano de la ciudad…? Porque del metropolitano ya ni hablamos… Y además… ¿usted ha recibido algún tipo de información sobre la Zona de Bajas Emisiones?, ¿alguien le ha dicho algo? Y finalmente: ¿qué opina de la imputación por corrupción de Zapatero a raíz del rescate de Plus Ultra?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.