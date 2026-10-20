En Portada
En Portada 20/10/2026
INVITADOS Buenos días, hoy de forma excepcional, tendremos cuatro:
Quique Camoeiras
Julio Álvarez María
Jesús Fernández
Abel Fraga
En Portada
INVITADOS Buenos días, hoy de forma excepcional, tendremos cuatro:
Quique Camoeiras
Julio Álvarez María
Jesús Fernández
Abel Fraga
En Portada 20/10/2026
LAS PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía usted que la piscina de As Burgas lleva casi 7 años cerrada... y quizá por eso va a costar 7 euros? ¿Se puede llamar Capital Termal una ciudad en la que solo funcionan 5 de sus 15 vasos termales? ¿Cuánto dinero pierde cada día la segunda ciudad europea con mayor caudal de aguas termales... por no aprovechar este recurso? Y por último: ¿sabía usted que el túnel bajo la estación que sirve de refugio a un grupo de sintecho, precisó 10 intervenciones por fuego en lo que va de año? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
20/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño