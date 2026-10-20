En Portada

En Portada 20/10/2026

INVITADOS Buenos días, hoy de forma excepcional, tendremos cuatro:

Quique Camoeiras

Julio Álvarez María

Jesús Fernández

Abel Fraga

Tertulia Información Sociedad

En Portada 20/10/2026

EN PORTADA 20 10 2026

Sinopsis

LAS PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía usted que la piscina de As Burgas lleva casi 7 años cerrada... y quizá por eso va a costar 7 euros? ¿Se puede llamar Capital Termal una ciudad en la que solo funcionan 5 de sus 15 vasos termales? ¿Cuánto dinero pierde cada día la segunda ciudad europea con mayor caudal de aguas termales... por no aprovechar este recurso? Y por último: ¿sabía usted que el túnel bajo la estación que sirve de refugio a un grupo de sintecho, precisó 10 intervenciones por fuego en lo que va de año? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

20/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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