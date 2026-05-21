En Portada

En Portada 21/05/2026

Lalo Pavón, José Ángel Feijóo Mirón, Manuel Herminio Iglesias

¿Sabía usted que además de informar… las entidades sociales no paran de desmontar los bulos que difunden las redes para confundir a los migrantes? ¿Sabía usted que el gran proceso de regularización en marcha podría alcanzar a 4.000 extranjeros en la provincia? ¿sabía usted que las redes de compra de citas ya las están vendiendo por 1.200 euros? Y por último… ¿qué cree usted que hará el PP en el pleno de mañana sobre el presupuesto municipal?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.