En Portada
En Portada 21/10/2026
Invitados:
David Alvarado
Antonio Nespereira
José Ángel Feijóo Mirón
En Portada
Invitados:
David Alvarado
Antonio Nespereira
José Ángel Feijóo Mirón
En Portada 21/10/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía usted que Ourense es la provincia española más dependiente de las pensiones?, ¿Sabía que en casi la mitad de los concellos ourensanos aportan más ingresos que los salarios? ¿Sabía que están entre las más bajas de España?, ¿Qué pasaría si el próximo gobierno les mete tijera? ¿Sabía usted que la renta de los ourensanos del centro es 17.000 euros más elevada que en Covadonga? ¿Sabía que un banco acusa a Josefa, vecina de Barbadás, de quemar su casa para perjudicar a la entidad financiera? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
21/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño