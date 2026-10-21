En Portada

En Portada 21/10/2026

Invitados:

David Alvarado

Antonio Nespereira

José Ángel Feijóo Mirón

Tertulia Información Sociedad

En Portada 21/10/2026

EN PORTADA 21 10 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía usted que Ourense es la provincia española más dependiente de las pensiones?, ¿Sabía que en casi la mitad de los concellos ourensanos aportan más ingresos que los salarios? ¿Sabía que están entre las más bajas de España?, ¿Qué pasaría si el próximo gobierno les mete tijera? ¿Sabía usted que la renta de los ourensanos del centro es 17.000 euros más elevada que en Covadonga? ¿Sabía que un banco acusa a Josefa, vecina de Barbadás, de quemar su casa para perjudicar a la entidad financiera? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

21/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

stats