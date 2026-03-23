En Portada
En Portada 23/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Rafael García y Abel Fraga.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Rafael García y Abel Fraga.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 23/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Rafael García y Abel Fraga.
Emisión
23/03/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
23/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Rafael García y Abel Fraga.
20/03/2026
José Ángel Vázquez Barquero, Olga Giráldez y Roberto González
¿Sabía usted que llenar un depósito medio de gasoil en Ourense cuesta 24 euros más que hace un mes y 15 euros más el de gasolina? ¿Sabía usted el Consejo de Ministros aprobará, esta misma mañana, una bajada al 10% de gasolina, gasóleo, luz y gas? ¿Está de acuerdo con la propuesta del Gobierno? ¿Ha tomado usted ya medidas en casa? ¿Cree que las empresas deberían también instaurar medidas de ahorro y volver a fomentar el teletrabajo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
18/03/2026
David Alvarado - José Ángel Feijóo Mirón - Lalo Pavón
¿Sabía usted los amigos de lo ajeno han robado más de 60 cristos de las lápidas de cinco cementerios de la provincia en solo 11 días? ¿Sabía usted que codician el cobre que compone alguna de estas figuras, el cual se paga a 10 euros el kilo? ¿Está nuestro patrimonio rural desprotegido? ¿Cómo podemos protegerlo si cada vez hay más habitantes en el camposanto que en el censo de la aldea?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
17/03/2026
Antonio Nespereira - Miguel Ángel Michinel - Julio Álvarez
¿Sabía usted la reforma de la avenida de Portugal está en manos de una constructora a punto de la quiebra, de un Concello que no paga y que, por encima, miente al Gobierno para no perder los fondos europeos? ¿Sabía usted que los vecinos de la zona barajan la posibilidad de manifestarse el próximo lunes? ¿Nos gobierna un alcalde llamado Jácome o en verdad estamos en manos de “Torrente presidente”?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
13/03/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que el Concello de Ourense es el segundo más moroso de España tras Jaén?, ¿ha cambiado el alcalde el lema de “capital termal” por “capital del pufo? ¿Sabía usted que los impagos están espantando a las constructoras y que algunos concursos empiezan a quedar desiertos? ¿Sabía usted que la imagen de Concello moroso nada tiene que ver con la ciudadano ourensano, uno de los más ahorradores de España? Y por último, ¿sabía usted que los comerciantes afectados por obras eternas en la avenida de Portugal, Pena Trevinca o Alejandro Pedrosa solicitan bonificaciones fiscales ante la pérdida de clientes?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
12/03/2026
Manuel Herminio Iglesias - Iago Tabarés - Antonio Troitiño
¿Sabía usted que al caos en la avenida de Portugal o el socavón en Pena Trevinca… la obra de Alejandro Pedrosa lleva cinco meses de retraso y también corre el riesgo de perder los fondos europeos que la financian? ¿Recuerdan ustedes algún precedente de una constructora que haya publicado un anuncio en un periódico -en este caso en La Región- para notificar que suspende una obra como la avenida de Portugal por impagos del Concello? ¿Estamos narcotizados por el sonido de las orquestas que contrata el alcalde… mientras nuestras calles principales están averiadas con riesgo de quedarse sin financiación?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
11/03/2026
David Alvarado - Lalo Pavón - Antonio Nespereira
¿Sabía usted que el caos en la avenida de Portugal afecta a más de 8.000 vecinos, 70 comercios y 2.600 vehículos?, ¿seguiremos bailando al son de las orquestas y de las charangas mientras la encargada de la obra suspende las obras por impagos? Y por otra parte, ¿sabía usted, que La Molinera, el que iba a convertirse en un gran centro de IA de la era Jácome, está a punto de echar el cierre?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
10/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Miguel Ángel Michinel y Julio Álvarez.
09/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Manuel Elías Pérez y Rafael Fernández.
06/03/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Antonio Troitiño
La Región de ayer amaneció con el siguiente titular: “Un loro compartió despacho con alcalde y funcionarios del Concello de Ourense”. Por cierto, el ave pasó a mejor vida hace solo un par de días. A partir de aquí, surge un sinfín preguntas: ¿el loro de Jácome murió, realmente, a causa del hongo Aspergillus o lo mató la vergüenza ajena?; ¿contrajo un hongo o pudo matarlo el bochorno al escuchar frases del estilo… ‘hay que dar el palo a lo grande!’?; ¿cómo es posible que una especie que puede vivir 40 años… muriera con apenas 7 meses?, ¿hemos normalizado ya lo anormal… e incluso lo paranormal… en el comportamiento de nuestros gobernantes?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
05/03/2026
Laura Movilla - José Ángel Feijóo Mirón - Marco Valerio Lama
¿Quiere usted un planeta donde impere la ley del más fuerte… o prefiere un mundo regulado por leyes del Derecho Internacional?, ¿por qué se ha desatado la guerra de Irán… cuál cree que es la motivación verdadera de EEUU e Israel… usted lo tiene claro? ¿Sabía que la moda, la pizarra y el aceite son los productos ourensanos más perjudicados tanto por los aranceles de EEUU como por el conflicto en Oriente Medio? Y por otra parte… ¿sabía que un loro compartió despacho con el alcalde y funcionarios en el Concello de Ourense?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
04/03/2026
Antonio Nespereira - David Alvarado - Julio Álvarez
¿Qué repercusiones puede tener la amenaza del presidente Donald Trump de cortar los lazos comerciales con España… al que calificó de “aliado terrible”?; ¿hace Sánchez lo correcto al oponerse a la guerra de Irán… es un Quijote del siglo XXI… o un estratega partidista que busca movilizar al electorado de izquierdas por encima de los intereses de España?; ¿qué busca el presidente español al resucitar, esta mañana, el “No a la Guerra” que movilizó a gran parte de la ciudadanía contra la guerra de Irak en 2003?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
03/03/2026
María Jesús Fernández - Luis Carlos de la Peña - Miguel Ángel Michinel
¿Sabía usted que el litro de diésel se encarecido en tres céntimos y el de gasolina en dos en la última semana?; ¿se equivoca o acierta el Gobierno de Sánchez al condenar el ataque ordenado por Trump contra Irán… y rechazar darle apoyo militar a EEUU?; ¿cree que será un conflicto rápido… o que se alargará en el tiempo como en Ucrania?; ¿cuáles serán las repercusiones económicas y geopolíticas?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
02/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael García y Rafael Fernández.
27/02/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del diario La Región con José Ángel Vázquez Barquero, Roberto González y Olga Giráldez.
26/02/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Troitiño, Manuel Herminio Iglesias y Antonio Vallejo.
25 feb 2026
Quique Rodríguez analiza la actualidad con María Jesús Fernández, Julio Álvarez y David Alvarado.
24/02/2026
Luis Seara - Miguel Ángel Michinel - Antonio Nespereira
El sondeo de GAD 3 para La Región refleja un PP y un PSOE en caída -el primero pierde casi un punto en intención de voto, pero mantendría sus 7 actas, y el segundo bajaría a 5-, frente a los 9-10 concejales de DO y el aumento de uno o dos ediles del BNG. Las preguntas que les formulo son las siguientes: ¿han dejado PP y PSOE solo al BNG en la oposición?; ¿es el Bloque en estos momentos el único partido con un líder y una estrategia política claras?; ¿hay tiempo para enderezar el rumbo?; ¿empieza a notar el alcalde el desgaste de gobierno o no ha llegado a su techo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
23/02/2026
Lalo Pavón - Abel Fraga - Luis Carlos de la Peña
PP y PSOE prolongan su caída en la ciudad, DO se frena y el BNG crece. Este es el titular de La Región en base al sondeo electoral publicado el domingo por el diario. Como cantaría Julio Iglesias, “la vida sigue igual” excepto por la mejoría del Bloque. Los interrogantes que les formulo son los siguientes: ¿por qué PP y PSOE no son capaces de mostrarse como una alternativa a Jácome?, ¿es un problema de liderazgo o de estrategia política?, ¿tienen tiempo para enderezar el rumbo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
20/02/2026
Roberto González / José Ángel Vázquez Barquero / Olga Giráldez
Uno de cada cuatro delitos ya se cometen a través de las pantallas. ¿Estamos preparados, a nivel personal e incluso empresarial o legal, para esta nueva criminalidad?, ¿van los hackers por delante?, ¿resultan más o menos peligrosos en una sociedad como la ourensana... cada vez más longeva?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí