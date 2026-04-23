En Portada 23/04/2026

22/04/2026

Marco Valerio Lama - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño

¿Sabía usted la obra de la avenida de Portugal va camino de convertirse en una serie de Netflix… sin un desenlace incierto?, ¿a cuántas temporadas está abocado el serial?, ¿cuántos meses más tendrán que padecer esta chapuza los vecinos de la zona y los ourensanos en general?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.