En Portada

En Portada 23/04/2026

Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 23/04/2026

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Sinopsis

Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.

Ficha técnica

Emisión

23/04/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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