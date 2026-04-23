En Portada
En Portada 23/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.
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Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 23/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.
Emisión
23/04/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
23/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad de día con Luis Carlos de la Peña, Manuel Herminio y José Ángel Feijóo.
22/04/2026
Marco Valerio Lama - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño
¿Sabía usted la obra de la avenida de Portugal va camino de convertirse en una serie de Netflix… sin un desenlace incierto?, ¿a cuántas temporadas está abocado el serial?, ¿cuántos meses más tendrán que padecer esta chapuza los vecinos de la zona y los ourensanos en general?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
21/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad con Julio Álvarez, Lalo Pavón y Miguel Ángel Michinel.
20/04/2026
Rafael Fernández Alonso - Rafael García Losada - Abel Fraga
¿Sabía usted el fuego ya devoró un tercio de la provincia en la última década… el 67% de la superficie quemada en Galicia?, ¿Volverá a arder este verano?, ¿Falla el dispositivo que apaga los incendios… o la prevención?, ¿podremos, algún día, ganar como sociedad la lucha contra el fuego… como la ganaron Yago Nogueira y el brigadista que lo rescató de morir carbonizado en Oímbra, Lolo Pérez?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
16/04/2026
Antonio Vallejo, Manuel Herminio, María Dibuja
¿Sabía usted que con el alcalde de Ourense ingresó cerca de medio millón de euros al margen de su salario público, según publica hoy La Región?, ¿sabía usted que con ese sobresueldo podría comprar tres pisos a tocateja en Ourense?, ¿sabía usted que el regidor está acusado de prevaricar por no solicitar el permiso del pleno para compaginar la dedicación exclusiva del Concello con ingresos privados?, ¿sabía usted que el pleno podría reclamar el dinero que pudo cobrar indebidamente?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
15/04/26
David Alvarado - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño
TEMA DEL DÍA – PREGUNTAS AL AIRE
El juez Leonardo Álvarez imputa al alcalde de Ourense por prevaricar al compaginar el sueldo público con el sueldo privado sin permiso del pleno municipal. Las preguntas que le traslado son las siguientes: ¿debería dimitir Jácome ya, o ve bien que se defienda mientras ejerce como alcalde?, ¿debería formar la oposición un gobierno de urgencia o esperar a que resuelva la justicia?
Y por otra parte, ¿sabía usted que la justicia ha ordenado la reincorporación inmediata de la tesorera del Concello cesada por el alcalde?
14/03/2026
Julio Álvarez, Lalo Pavón, Miguel Ángel Michinel TEMA DEL DÍA ¿Sabía usted que Ourense que el 86% de hectáreas arrasadas por el fuego en Galicia el verano pasado fueron en Ourense?, ¿sabía usted que la provincia concentra 26 de las 35 zonas de alta actividad incendiaria previstas en el Plan de 2026?, ¿por qué arde Ourense? Y por otra parte, ¿sabía usted que los ciberdelincuentes le sisaron 6 millones de euros a los ourensanos el año pasado, esto es, 16.500 euros al día?, ¿sabía usted que esa cantidad es más del doble que la sufrida por los robos tradiocionales?
13/04/2026
Quique Rodríguez, Rafael García Losada , Abel Fraga y Rafael Fernández Alonso analizarán las noticias principales que destaca el diario La Región.
10/04/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías Pérez
¿Sabía usted que el Concello debía casi un millón de euros a la adjudicataria de la obra de la avenida de Portugal cuando esta paralizó la obra?, ¿es más culpable el gobierno local por no pagar o por adjudicar el trabajo a una empresa con poco pulmón financiero?, ¿sabía que esta gran chapuza que ya tenía que estar rematada… solo está al 50% de su ejecución?, ¿sabía que se avecina un litigio entre el Concello y la empresa… y que los vecinos se temen lo peor? Y por otra parte, ¿cree usted que existen trampas en las bajas laborales... a raíz del programa integral anunciado por la Xunta contra el fraude en las incapacidades temporales?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
09/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Lalo Pavón, Marco Valerio Lama y Chelo Montero
08/04/2026
Antonio Nespereira - David Alvarado - Antonio Vallejo
¿Qué le parece el alto el fuego de dos semanas que han pactado EEUU e Irán durante la madrugada?, ¿cree que puede derivar en un acuerdo de paz definitivo o solo es un paréntesis para desinflar la escalada de precios del petróleo?
Y por otra parte, ¿es usted usuario de la A-52?, ¿cómo calificaría el estado de la autovía?
Y finalmente, ¿es usted de los que piden el táper con las sobras en el restaurante o es de los que le da vergüenza llevarse la comida a casa?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
07/04/2026
Miguel Ángel Michinel - Julio Álvarez - Antonio Troitiño
¿Cuál ha sido el viaje más largo que ha hecho en su vida… a Almería, a Laponia, a Nueva Zelenda?, ¿sabía usted que los 4 astronautas de la misión Artemis II protagonizaron ayer el viaje más lejano hecho nunca al tomar imágenes inéditas de la cara oculta de la Luna? ¿Cómo es posible que el hombre esté protagonizando una de las misiones más importantes de la historia en el espacio… mientras en la Tierra sigue empeñado en solucionar sus diferencias con misiles y guerras? Y por otra parte, ¿sabía que el Estado financia con 650.000 euros la demolición del fallido Centro de Parques Naturais en el que se tiraron 3 millones de euros?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
06/04/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael Fernández y Rafael García.
01/04/2026
David Alvarado - Manuel Elías Pérez - Chelo Montero
¿Sabía usted que los comerciantes de Pena Trevinca han perdido un 30 por ciento de clientes desde que hace dos meses arrancasen las obras para reparar un enorme socavón? Y siguiendo este hilo conductor, ¿cuántos clientes habrán perdido los comerciantes de la avenida de Portugal… cuyas obras comenzaron hace casi once meses... y las cuales se encuentran paralizadas? ¿Y los de Alejandro Pedrosa, cuyas obras se iniciaron hace un año y dos meses y también debían estar acabadas?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
01/04/2026
David Alvarado - Manuel Elías Pérez - Chelo Montero ¿Sabía usted que los comerciantes de Pena Trevinca han perdido un 30 por ciento de clientes desde que hace dos meses arrancasen las obras para reparar un enorme socavón? Y siguiendo este hilo conductor, ¿cuántos clientes habrán perdido los comerciantes de la avenida de Portugal… cuyas obras comenzaron hace casi once meses... y las cuales se encuentran paralizadas? ¿Y los de Alejandro Pedrosa, cuyas obras se iniciaron hace un año y dos meses y también debían estar acabadas? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
31/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Miguel Ángel Michinel, Lalo Pavón y Manuel Herminio Iglesias.
30/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Abel Fraga y Rafael García.
27/03/2026
Roberto González - Olga Giráldez - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías
¿Sabía usted que hay casi un centenar de comercios afectados por las obras paralizadas de la avenida de Portugal?, ¿deberían contemplar ya las adjudicaciones de contratos de obras de larga duración… compensaciones económicas a los comercios afectados? Y por otra parte, ¿sabía usted que Ourense, sobre todo la ciudad y la Ribeira Sacra, podrían rozar el lleno de turistas en la Semana Santa por el buen tiempo? Y finalmente, ¿sabía usted que por fin, cinco años después de lo prometido, ayer culminó la restauración de la locomotora de A Ponte?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
26/03/2026
Iago Tabarés - Brais Iglesias - Manuel Elías Pérez
¿Sabía usted que situaciones tan cotidianas como acudir a la farmacia, acceder al garaje o entrar en el portal entrañan una dificultad para los vecinos de la avenida de Portugal? ¿Sabía usted que esta acciones tan básicas constituyen una odisea para los vecinos mayores o para las personas con discapacidad a raíz del caos en la avenida? ¿Sabía usted que ayer los vecinos entregaron en el Concello más de mil firmas, la mayoría recogidas en apenas tres días, para exigir un calendario riguroso que ponga fin al desastre en que se ha convertido la obra?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí
25/03/2026
David Alvarado - Luis Carlos de la Peña - Lalo Pavón
¿Sabía usted que Ourense tiene el parque automovilístico más antiguo de España… con 18,2 años de media?
¿Por qué debemos cambiar el coche si uno de cada tres habitantes de esta provincia es pensionista… para ir de Seixalbo a Castro de Beiro?
¿Piensan los fabricantes en los mayores cuando diseñan nuevos automóviles?
¿Hay edadismo en la carretera… somos pacientes cuando vamos detrás de un automóvil manejado por un mayor?, ¿debería haber un límite de edad para conducir?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas… en 15 segundos arranca En Portada.