En Portada

En Portada 23/06/2026

Julio Álvarez, Antonio Nespereira, Elena Ribao

¿Sabía usted que en Ourense no hace falta prender hogueras pro San Xoán para que se quemen los meigallos?, ¿sabía usted que el termómetro no bajó de los 23 grados en la noche del lunes y que la previsión es superar los 40 durante el día de hoy?, ¿sabía usted que somos la ciudad con menos zonas verdes? ¿se está polarizando el tiempo al igual que la política… sabía que a Ábalos le han caído 24 años por corrupción?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.