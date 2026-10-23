En Portada
En Portada 23/10/2026
INVITADOS
Roberto González
José Ángel Vázquez Barquero
Olga Giráldez
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INVITADOS
Roberto González
José Ángel Vázquez Barquero
Olga Giráldez
En Portada 23/10/2026
LAS PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía usted que dos motoristas han perdido la vida en el entorno de la ciudad en menos de 20 días?, ¿sabía que los atropellos a peatones están a la orden del día?, ¿alguien piensa en mejorar la movilidad urbana más allá de las multas y los radares?, ¿hay alguien al volante aquí? Y además, ¿sabía que el agua de As Burgas alberga propiedades para mejorar la leche? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
23/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño