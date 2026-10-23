En Portada

En Portada 23/10/2026

INVITADOS

Roberto González

José Ángel Vázquez Barquero

Olga Giráldez

Tertulia Información Sociedad

En Portada 23/10/2026

EN PORTADA 23 10 2026

Sinopsis

LAS PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía usted que dos motoristas han perdido la vida en el entorno de la ciudad en menos de 20 días?, ¿sabía que los atropellos a peatones están a la orden del día?, ¿alguien piensa en mejorar la movilidad urbana más allá de las multas y los radares?, ¿hay alguien al volante aquí? Y además, ¿sabía que el agua de As Burgas alberga propiedades para mejorar la leche? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

23/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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