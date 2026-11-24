En Portada
En Portada 23/11/2026
INVITADOS
Lalo Pavón
Xosé Mosquera
Abel Fraga
En Portada
INVITADOS
Lalo Pavón
Xosé Mosquera
Abel Fraga
En Portada 23/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía usted que la banda de albaneses que asaltó viviendas de la provincia hace poco... se escondía en un monte de Pontevedra?
¿Sabía que una "tosta de castañas con roll de panceta" ganó el concurso gastronómico de Xantar?
¿Sabía que el 29N... Ourense podría repetir el resultado de las anteriores generales?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
23/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño