En Portada

En Portada 24/03/2026

Chelo Montero - Antonio Nespereira - Julio Álvarez

¿Sabía usted que los vecinos de la avenida de Portugal se echaron este lunes a la calle para decir basta? ¿Sabía usted que la adjudicataria paralizó la obra hace quince días por los impagos del Concello… y que comunicó esa decisión a través de un anuncio en La Región? ¿Sabía usted que cerca de 9.000 vecinos y 70 comercios están afectados por el caos de la principal arteria de O Couto? ¿Sabía usted que el Concello no tiene todavía una solución? ¿Sabía usted que Ourense tiene ya más fondos congelados por Hacienda que el resto de municipios españoles juntos?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.