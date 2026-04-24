En Portada

En Portada 24/04/2026

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez

¿Sabía usted que el pederasta ourensano Martiño Ramos... por fin durmió ayer en una cárcel española?, ¿cómo es posible que este depredador sexual burlase, y se burlase de la justicia, de la política, de la policía y de la escuela… durante años?; ¿cómo es posible que fallese todo nuestro sistema de protección de forma tan palmaria?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 24/04/2026

En Portada

Sinopsis

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez

¿Sabía usted que el pederasta ourensano Martiño Ramos... por fin durmió ayer en una cárcel española?, ¿cómo es posible que este depredador sexual burlase, y se burlase de la justicia, de la política, de la policía y de la escuela… durante años?; ¿cómo es posible que fallese todo nuestro sistema de protección de forma tan palmaria?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

24/04/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

stats