En Portada
En Portada 24/11/2026
INVITADOS
Manuel Elías Pérez
María Jesús Fernández
Marco Valerio Lama
En Portada
INVITADOS
Manuel Elías Pérez
María Jesús Fernández
Marco Valerio Lama
En Portada 24/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía que vecinos de Reza y Vistahermosa han sido víctimas de asaltos en sus casas a plena luz del día?
¿Sabía que un infarto en el rural es tres veces más letal que en la ciudad?
¿Sabía que Vetusta Morla será cabeza de cartel del Ouren Sound 2027?
¿Ha decidido ya su voto?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
24/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño