En Portada

En Portada 25/03/2026

David Alvarado - Luis Carlos de la Peña - Lalo Pavón

¿Sabía usted que Ourense tiene el parque automovilístico más antiguo de España… con 18,2 años de media?

¿Por qué debemos cambiar el coche si uno de cada tres habitantes de esta provincia es pensionista… para ir de Seixalbo a Castro de Beiro?

¿Piensan los fabricantes en los mayores cuando diseñan nuevos automóviles?

¿Hay edadismo en la carretera… somos pacientes cuando vamos detrás de un automóvil manejado por un mayor?, ¿debería haber un límite de edad para conducir?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas… en 15 segundos arranca En Portada.