En Portada
En Portada 25/06/2026
Xaime Calviño modera el debate junto a María Dibuja, Chelo Montero y Manuel Herminio Iglesias.
En Portada
Xaime Calviño modera el debate junto a María Dibuja, Chelo Montero y Manuel Herminio Iglesias.
En Portada 25/06/2026
¿Sabía usted que la Fiscalía también acusa al alcalde de Ourense de prevaricar?, ¿sabía usted que el fiscal Brualla reclama 9 años de inhabilitación al regidor ourensano por pasarse por el forro la dedicación exclusiva?, ¿sabía usted que si el caso va a juicio, Jácome no podría ser candidato si fuese condenado antes de las elecciones locales de mayo de 2027? Tic-tac, tic-tac, tic-tac… ¿confía usted en el reloj de la Justicia?
Emisión
25/06/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Xaime Calviño
Productores
Xaime Calviño
Presentador
Xaime Calviño