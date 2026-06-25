En Portada

En Portada 25/06/2026

Xaime Calviño modera el debate junto a María Dibuja, Chelo Montero y Manuel Herminio Iglesias.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 25/06/2026

EN PORTADA 25 06 2026

Sinopsis

¿Sabía usted que la Fiscalía también acusa al alcalde de Ourense de prevaricar?, ¿sabía usted que el fiscal Brualla reclama 9 años de inhabilitación al regidor ourensano por pasarse por el forro la dedicación exclusiva?, ¿sabía usted que si el caso va a juicio, Jácome no podría ser candidato si fuese condenado antes de las elecciones locales de mayo de 2027? Tic-tac, tic-tac, tic-tac… ¿confía usted en el reloj de la Justicia?

Ficha técnica

Emisión

25/06/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Xaime Calviño

Productores

Xaime Calviño

Presentador

Xaime Calviño

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