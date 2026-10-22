En Portada

En Portada 25/10/2026

Luis Carlos de la Peña

Elena Ribao

Marco Valerio Lama

PREGUNTAS DEL DÍA Sabía usted que el atasco en los juzgados ourensanos es monumental... ni en Estambul en hora punta? Sabía que el gran atolladero está en la vía civil con demandas sobre deudas, hipotecas o por la custodia de los hijos? Y que pese a la desbandada en el rural... seguimos litigando como nunca por los lindes? Y además... sabía que Santalices cierra una etapa de 29 años en el Parlamento gallego para encabezar la lista del PP de Ourense al Senado? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas, en 15 segundos, arranca En Portada.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 25/10/2026

EN PORTADA 22 10 2026

Sinopsis

Luis Carlos de la Peña

Elena Ribao

Marco Valerio Lama

PREGUNTAS DEL DÍA Sabía usted que el atasco en los juzgados ourensanos es monumental... ni en Estambul en hora punta? Sabía que el gran atolladero está en la vía civil con demandas sobre deudas, hipotecas o por la custodia de los hijos? Y que pese a la desbandada en el rural... seguimos litigando como nunca por los lindes? Y además... sabía que Santalices cierra una etapa de 29 años en el Parlamento gallego para encabezar la lista del PP de Ourense al Senado? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas, en 15 segundos, arranca En Portada.

Ficha técnica

Emisión

22/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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