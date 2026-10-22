En Portada
En Portada 25/10/2026
Luis Carlos de la Peña
Elena Ribao
Marco Valerio Lama
PREGUNTAS DEL DÍA Sabía usted que el atasco en los juzgados ourensanos es monumental... ni en Estambul en hora punta? Sabía que el gran atolladero está en la vía civil con demandas sobre deudas, hipotecas o por la custodia de los hijos? Y que pese a la desbandada en el rural... seguimos litigando como nunca por los lindes? Y además... sabía que Santalices cierra una etapa de 29 años en el Parlamento gallego para encabezar la lista del PP de Ourense al Senado? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas, en 15 segundos, arranca En Portada.