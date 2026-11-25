Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía que Lugo estrenó ayer su estación intermodal, A Coruña lo hará en unos meses y solo quedarán Ferrol y Ourense?

¿Sabía que Venezuela, Colombia y Cuba son los países que nos han hecho ganar población?,

sabía que Ribadavia, Trives, A Mezquita y Cea perderán un edil en los comicios locales?

¿Sabía que el crimen de Vinos ya tiene sentencia: homicidio con atenuante de legítima defensa?

¿Sabía que el papa Francisco vio al diablo?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.