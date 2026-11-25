En Portada
En Portada 25/11/2026
INVITADOS
Antonio Nespereira
Rafael García Losada José Ángel Feijóo Mirón
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INVITADOS
Antonio Nespereira
Rafael García Losada José Ángel Feijóo Mirón
En Portada 25/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía que Lugo estrenó ayer su estación intermodal, A Coruña lo hará en unos meses y solo quedarán Ferrol y Ourense?
¿Sabía que Venezuela, Colombia y Cuba son los países que nos han hecho ganar población?,
sabía que Ribadavia, Trives, A Mezquita y Cea perderán un edil en los comicios locales?
¿Sabía que el crimen de Vinos ya tiene sentencia: homicidio con atenuante de legítima defensa?
¿Sabía que el papa Francisco vio al diablo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
25/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño