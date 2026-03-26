En Portada

En Portada 26/03/2026

Iago Tabarés - Brais Iglesias - Manuel Elías Pérez

¿Sabía usted que situaciones tan cotidianas como acudir a la farmacia, acceder al garaje o entrar en el portal entrañan una dificultad para los vecinos de la avenida de Portugal? ¿Sabía usted que esta acciones tan básicas constituyen una odisea para los vecinos mayores o para las personas con discapacidad a raíz del caos en la avenida? ¿Sabía usted que ayer los vecinos entregaron en el Concello más de mil firmas, la mayoría recogidas en apenas tres días, para exigir un calendario riguroso que ponga fin al desastre en que se ha convertido la obra?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí