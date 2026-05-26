En Portada 26/05/2026

25/05/2026

RafaeL Fernández Alonso - RafaeL García Losada - Abel Fraga

¿Sabía usted que en lo que va de año se han interpuesto ya... cuatro denuncias por sextorsión, es decir, por chantajear con imágenes íntimas a menores ourensanas? ¿Sabía usted que uno de cada cuatro delitos se ya cometen a través de las pantallas? ¿Estamos preparados para combatir el cibercrimen?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.