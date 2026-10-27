En Portada

En Portada 26/10/2026

INVITADOS Lalo Pavón Xosé Mosquera Abel Fraga LAS PREGUNTAS DEL DÍA ¿Sabía que el transporte público es un fracaso en Ourense? ¿Sabía que los ourensanos utilizan el coche hasta para ir al wáter... en la provincia gallega más dependiente del vehículo privado? ¿Sabía que mientras Europa fomenta el transporte público y alternativo para desplazarse... aquí ha crecido 8 puntos la dependencia del coche particular para ir al trabajo?, ¿sabía que el combustible está disparado?

Tertulia Información Sociedad

En Portada 26/10/2026

EN PORTADA 26 10 2026

Sinopsis

INVITADOS Lalo Pavón Xosé Mosquera Abel Fraga LAS PREGUNTAS DEL DÍA ¿Sabía que el transporte público es un fracaso en Ourense? ¿Sabía que los ourensanos utilizan el coche hasta para ir al wáter... en la provincia gallega más dependiente del vehículo privado? ¿Sabía que mientras Europa fomenta el transporte público y alternativo para desplazarse... aquí ha crecido 8 puntos la dependencia del coche particular para ir al trabajo?, ¿sabía que el combustible está disparado?

Ficha técnica

Emisión

26/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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