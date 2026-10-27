En Portada
En Portada 26/10/2026
INVITADOS Lalo Pavón Xosé Mosquera Abel Fraga LAS PREGUNTAS DEL DÍA ¿Sabía que el transporte público es un fracaso en Ourense? ¿Sabía que los ourensanos utilizan el coche hasta para ir al wáter... en la provincia gallega más dependiente del vehículo privado? ¿Sabía que mientras Europa fomenta el transporte público y alternativo para desplazarse... aquí ha crecido 8 puntos la dependencia del coche particular para ir al trabajo?, ¿sabía que el combustible está disparado?