En Portada
En Portada 26/11/2026
INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Chelo Montero Xosé Manuel
García Casares
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INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Chelo Montero Xosé Manuel
García Casares
En Portada 26/11/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Sabía que los ourensanos enfilaron la transición democrática con 37,4 años de media y hoy tienen 51,3?;
¿sabía que la llegada de foráneos ha detenido el envejecimiento por primera vez en cinco décadas?;
¿sabía que uno de cada tres jóvenes de la provincia... son inmigrantes?
Y además, ¿sabía que el bus urbano ha perdido 300.000 viajeros con los cambios del alcalde?
¿Y que las denuncias por violencia de género cayeron un 11,6% en Ourense?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
26/11/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño