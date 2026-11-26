Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Sabía que los ourensanos enfilaron la transición democrática con 37,4 años de media y hoy tienen 51,3?;

¿sabía que la llegada de foráneos ha detenido el envejecimiento por primera vez en cinco décadas?;

¿sabía que uno de cada tres jóvenes de la provincia... son inmigrantes?

Y además, ¿sabía que el bus urbano ha perdido 300.000 viajeros con los cambios del alcalde?

¿Y que las denuncias por violencia de género cayeron un 11,6% en Ourense?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.