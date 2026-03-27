En Portada

En Portada 27/03/2026

Roberto González - Olga Giráldez - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías

¿Sabía usted que hay casi un centenar de comercios afectados por las obras paralizadas de la avenida de Portugal?, ¿deberían contemplar ya las adjudicaciones de contratos de obras de larga duración… compensaciones económicas a los comercios afectados? Y por otra parte, ¿sabía usted que Ourense, sobre todo la ciudad y la Ribeira Sacra, podrían rozar el lleno de turistas en la Semana Santa por el buen tiempo? Y finalmente, ¿sabía usted que por fin, cinco años después de lo prometido, ayer culminó la restauración de la locomotora de A Ponte?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.