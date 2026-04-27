En Portada 27/04/2026

24/04/2026

Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez

¿Sabía usted que el pederasta ourensano Martiño Ramos... por fin durmió ayer en una cárcel española?, ¿cómo es posible que este depredador sexual burlase, y se burlase de la justicia, de la política, de la policía y de la escuela… durante años?; ¿cómo es posible que fallese todo nuestro sistema de protección de forma tan palmaria?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.