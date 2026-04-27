En Portada

En Portada 27/04/2026

Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga , Rafael García y Rafael Fernández.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 27/04/2026

En Portada

Sinopsis

Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga , Rafael García y Rafael Fernández.

Ficha técnica

Emisión

27/04/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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