En Portada

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INVITADOS Julio Álvarez María Jesús Fernández Manuel Elías Pérez LAS PREGUNTAS DEL DÍA ¿Sabía usted que la compra de vivienda va camino de récord en Ourense... a diferencia de lo que ocurre en el resto de Galicia y España? ¿Sabía usted que el 80% de las operaciones son vivienda usada por la falta de promociones?, ¿Y que la mitad se pagan a tocateja? ¿Y sabía que las viviendas ourensanas tienen la peor cobertura de fibra óptica del país? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 27/10/2026

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Sinopsis

INVITADOS Julio Álvarez María Jesús Fernández Manuel Elías Pérez LAS PREGUNTAS DEL DÍA ¿Sabía usted que la compra de vivienda va camino de récord en Ourense... a diferencia de lo que ocurre en el resto de Galicia y España? ¿Sabía usted que el 80% de las operaciones son vivienda usada por la falta de promociones?, ¿Y que la mitad se pagan a tocateja? ¿Y sabía que las viviendas ourensanas tienen la peor cobertura de fibra óptica del país? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

27/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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