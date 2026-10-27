En Portada 27/10/2026

07/10/2026

Marco Valerio Lama

José Ángel Feijóo Mirón

Chelo Montero

- Sabía que las grandes infraestructuras que demanda Ourense, desde la A-76 a la A-56 pasando por la estación AVE han estado paralizadas esta legislatura, o con retrasos eternos?

-Sabía usted que la capital ourensana es la que más tarda en pagar a los proveedores de toda España: 119 días?

- Por qué todo va tan lento en Ourense?

Las preguntas que usted se hace cada mañana, también nos las hacemos aquí. Las respuestas, en 15 segundos, arranca En Portada.