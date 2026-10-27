En Portada
En Portada 27/10/2026
INVITADOS Julio Álvarez María Jesús Fernández Manuel Elías Pérez LAS PREGUNTAS DEL DÍA ¿Sabía usted que la compra de vivienda va camino de récord en Ourense... a diferencia de lo que ocurre en el resto de Galicia y España? ¿Sabía usted que el 80% de las operaciones son vivienda usada por la falta de promociones?, ¿Y que la mitad se pagan a tocateja? ¿Y sabía que las viviendas ourensanas tienen la peor cobertura de fibra óptica del país? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.