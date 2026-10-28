En Portada

En Portada 28/10/2026

INVITADOS

David Alvarado

Antonio Nespereira

Chelo Montero

Tertulia Información Sociedad

En Portada 28/10/2026

EN PORTADA 28 10 2026

Sinopsis

Sabía que una nueva tragedia ferroviaria ha convulsionado Estaña mañana? Sabía que ocurrió en Toledo con un AVE y un Iryo... y que se teme que haya un número relevante de fallecidos? Sabía que esta tragedia llega solo diez meses después del desastre de Adamuz? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

28/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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