En Portada
En Portada 28/10/2026
INVITADOS
David Alvarado
Antonio Nespereira
Chelo Montero
En Portada
INVITADOS
David Alvarado
Antonio Nespereira
Chelo Montero
En Portada 28/10/2026
Sabía que una nueva tragedia ferroviaria ha convulsionado Estaña mañana? Sabía que ocurrió en Toledo con un AVE y un Iryo... y que se teme que haya un número relevante de fallecidos? Sabía que esta tragedia llega solo diez meses después del desastre de Adamuz? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
28/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño