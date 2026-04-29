En Portada

En Portada 29/04/2026

David Alvarado - Antonio Nespereira - Antonio Troitiño

¿Sabía usted que ya se cumplieron tres años del reventón del muro del colegio Cardenal Cisneros… y aquí nadie se hace responsable?, ¿sabía usted que hasta tres empresas están implicadas en el desaguisado?, ¿sabía usted que hasta la fecha solo ha pagado el pueblo ourensano, 180.000 euros, al tener el Concello que reponer el muro de urgencia? Y además, ¿sabía usted que los vecinos de la avenida de Portugal estudian realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Concello… por los daños generados por la reforma y su demora en el tiempo?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.