En Portada

En Portada 29/06/2026

Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Lalo Pavón, Rafael García y Abel Fraga.

Tertulia Información Sociedad

En Portada 29/06/2026

EN PORTADA 29/06/2026

Sinopsis

Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Lalo Pavón, Rafael García y Abel Fraga.

Ficha técnica

Emisión

29/06/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

stats