En Portada
En Portada 29/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Lalo Pavón, Rafael García y Abel Fraga.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Lalo Pavón, Rafael García y Abel Fraga.
En Portada 29/06/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Lalo Pavón, Rafael García y Abel Fraga.
Emisión
29/06/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño