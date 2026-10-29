En Portada

En Portada 29/10/2026

INVITADOS

Luis Carlos de la Peña

Elena Ribao Manuel

Herminio Iglesias

Tertulia Información Sociedad

En Portada 29/10/2026

EN PORTADA 29 10 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Por qué se cayó el sistema de seguridad ferroviaria LZB antes de la tragedia de Urda? ¿Por qué el centro de control de Atocha ordenó al maquinista del AVE reanudar la marcha con normalidad, en vez de a velocidad restringida, como marca el protocolo? ¿Por qué el centro de control no ordenó detener la marcha al maquinista del AVE cuando el Iryo comunicó que no podía arrancar? ¿Por qué no ha dimitido aún el ministro Puente? ¿Es de valientes subirse a un tren en España? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

29/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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