En Portada
En Portada 29/10/2026
INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Elena Ribao Manuel
Herminio Iglesias
En Portada
INVITADOS
Luis Carlos de la Peña
Elena Ribao Manuel
Herminio Iglesias
En Portada 29/10/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Por qué se cayó el sistema de seguridad ferroviaria LZB antes de la tragedia de Urda? ¿Por qué el centro de control de Atocha ordenó al maquinista del AVE reanudar la marcha con normalidad, en vez de a velocidad restringida, como marca el protocolo? ¿Por qué el centro de control no ordenó detener la marcha al maquinista del AVE cuando el Iryo comunicó que no podía arrancar? ¿Por qué no ha dimitido aún el ministro Puente? ¿Es de valientes subirse a un tren en España? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
29/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño