En Portada

En Portada 30/04/2026

Antonio Vallejo - José Ángel Feijóo Mirón - Manuel Herminio Iglesias

La portada de hoy de La Región no tiene desperdicio… alimentario. Por un lado, Jácome, el alcalde de Ourense con dedicación exclusiva, ingresó en una de sus cuentas más de un millón de euros en solo cinco años. Por otra parte, Aldama afirma que entregó mochilas con casi 4 millones en el Ministerio de Transportes o en casa de Ábalos y que el presidente del Gobierno lo sabía todo. Y además, el inspector de la Udef dice que la trama Kitchen para espiar a Bárcenas se creó sin autorización judicial y que recibió presiones para excluir el nombre de Rajoy.

La pregunta que les traslado es la siguiente: ¿cómo le gustan a usted los chorizos… al vino, con lentejas o a la riojana?, ¿los prefiere picantes, criollos o es más de morcilla?