En Portada 30/06/2026

26/06/2026

Roberto González - Vázquez Barquero - Olga Giráldez

¿Sabía usted que Ourense también está en shock por el terremoto de Venezuela?,¿sabía que 9.248 ourensanos residen en el país de Simón Bolívar y 11.042 venezolanos aquí?, ¿sabía usted que, desde hace unas horas, la Hermandad Gallega de Caracas funciona como Centro de Acopio con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los afectados?

Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.