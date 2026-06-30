En Portada
En Portada 30/06/2026
Julio Álvarez - Luis Carlos de la Peña - Miguel Ángel Michinel ¿Sabía usted que la Xunta ha tardado 12 días en hacerse la foto con los alcaldes de concellos afectados por la riada?, ¿sabía usted que los vecinos afectados llevan dos semanas viviendo entre el barro y sin servicios básicos?, ¿se olvidan los políticos de las catástrofes de aquí al lado?, ¿cómo es posible que después pidan a la gente que vuelva al rural… a qué rural? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.