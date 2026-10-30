En Portada

En Portada 30/10/2026

INVITADOS

Roberto González

José Ángel Vázquez Barquero

Olga Giráldez

Tertulia Información Sociedad

En Portada 30/10/2026

EN PORTADA 30 10 2026

Sinopsis

PREGUNTAS DEL DÍA

¿Por qué fallaron hasta tres sistemas de seguridad de la línea en la tragedia de Urda?, ¿por qué después se produjo un error humano tan clamoroso al ordenar un protocolo equivocado desde el centro de control?; ¿por qué no se auditó la línea a fondo tras el accidente de Adamuz?; ¿por qué se disparó el tráfico sin una inversión acorde?; ¿qué más tiene que pasar para que dimita el ministro de Transportes? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.

Ficha técnica

Emisión

30/10/2026

Genero

Tertulia, Información, Sociedad

Directores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Productores

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

Presentador

Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño

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