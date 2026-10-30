En Portada
En Portada 30/10/2026
INVITADOS
Roberto González
José Ángel Vázquez Barquero
Olga Giráldez
En Portada
INVITADOS
Roberto González
José Ángel Vázquez Barquero
Olga Giráldez
En Portada 30/10/2026
PREGUNTAS DEL DÍA
¿Por qué fallaron hasta tres sistemas de seguridad de la línea en la tragedia de Urda?, ¿por qué después se produjo un error humano tan clamoroso al ordenar un protocolo equivocado desde el centro de control?; ¿por qué no se auditó la línea a fondo tras el accidente de Adamuz?; ¿por qué se disparó el tráfico sin una inversión acorde?; ¿qué más tiene que pasar para que dimita el ministro de Transportes? Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
Emisión
30/10/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño