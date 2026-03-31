En Portada
En Portada 31/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Miguel Ángel Michinel, Lalo Pavón y Manuel Herminio Iglesias.
En Portada
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Miguel Ángel Michinel, Lalo Pavón y Manuel Herminio Iglesias.
Tertulia Información Sociedad
En Portada 31/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Miguel Ángel Michinel, Lalo Pavón y Manuel Herminio Iglesias.
Emisión
31/03/2026
Genero
Tertulia, Información, Sociedad
Directores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Productores
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
Presentador
Enrique Martí Maqueda, Antonio Nespereira, Xaime Calviño
31/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Miguel Ángel Michinel, Lalo Pavón y Manuel Herminio Iglesias.
30/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Abel Fraga y Rafael García.
27/03/2026
Roberto González - Olga Giráldez - José Ángel Vázquez Barquero - Manuel Elías
¿Sabía usted que hay casi un centenar de comercios afectados por las obras paralizadas de la avenida de Portugal?, ¿deberían contemplar ya las adjudicaciones de contratos de obras de larga duración… compensaciones económicas a los comercios afectados? Y por otra parte, ¿sabía usted que Ourense, sobre todo la ciudad y la Ribeira Sacra, podrían rozar el lleno de turistas en la Semana Santa por el buen tiempo? Y finalmente, ¿sabía usted que por fin, cinco años después de lo prometido, ayer culminó la restauración de la locomotora de A Ponte?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
26/03/2026
Iago Tabarés - Brais Iglesias - Manuel Elías Pérez
¿Sabía usted que situaciones tan cotidianas como acudir a la farmacia, acceder al garaje o entrar en el portal entrañan una dificultad para los vecinos de la avenida de Portugal? ¿Sabía usted que esta acciones tan básicas constituyen una odisea para los vecinos mayores o para las personas con discapacidad a raíz del caos en la avenida? ¿Sabía usted que ayer los vecinos entregaron en el Concello más de mil firmas, la mayoría recogidas en apenas tres días, para exigir un calendario riguroso que ponga fin al desastre en que se ha convertido la obra?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí
25/03/2026
David Alvarado - Luis Carlos de la Peña - Lalo Pavón
¿Sabía usted que Ourense tiene el parque automovilístico más antiguo de España… con 18,2 años de media?
¿Por qué debemos cambiar el coche si uno de cada tres habitantes de esta provincia es pensionista… para ir de Seixalbo a Castro de Beiro?
¿Piensan los fabricantes en los mayores cuando diseñan nuevos automóviles?
¿Hay edadismo en la carretera… somos pacientes cuando vamos detrás de un automóvil manejado por un mayor?, ¿debería haber un límite de edad para conducir?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí. Las respuestas… en 15 segundos arranca En Portada.
24/03/2026
Chelo Montero - Antonio Nespereira - Julio Álvarez
¿Sabía usted que los vecinos de la avenida de Portugal se echaron este lunes a la calle para decir basta? ¿Sabía usted que la adjudicataria paralizó la obra hace quince días por los impagos del Concello… y que comunicó esa decisión a través de un anuncio en La Región? ¿Sabía usted que cerca de 9.000 vecinos y 70 comercios están afectados por el caos de la principal arteria de O Couto? ¿Sabía usted que el Concello no tiene todavía una solución? ¿Sabía usted que Ourense tiene ya más fondos congelados por Hacienda que el resto de municipios españoles juntos?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
23/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Rafael García y Abel Fraga.
20/03/2026
José Ángel Vázquez Barquero, Olga Giráldez y Roberto González
¿Sabía usted que llenar un depósito medio de gasoil en Ourense cuesta 24 euros más que hace un mes y 15 euros más el de gasolina? ¿Sabía usted el Consejo de Ministros aprobará, esta misma mañana, una bajada al 10% de gasolina, gasóleo, luz y gas? ¿Está de acuerdo con la propuesta del Gobierno? ¿Ha tomado usted ya medidas en casa? ¿Cree que las empresas deberían también instaurar medidas de ahorro y volver a fomentar el teletrabajo?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
18/03/2026
David Alvarado - José Ángel Feijóo Mirón - Lalo Pavón
¿Sabía usted los amigos de lo ajeno han robado más de 60 cristos de las lápidas de cinco cementerios de la provincia en solo 11 días? ¿Sabía usted que codician el cobre que compone alguna de estas figuras, el cual se paga a 10 euros el kilo? ¿Está nuestro patrimonio rural desprotegido? ¿Cómo podemos protegerlo si cada vez hay más habitantes en el camposanto que en el censo de la aldea?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
17/03/2026
Antonio Nespereira - Miguel Ángel Michinel - Julio Álvarez
¿Sabía usted la reforma de la avenida de Portugal está en manos de una constructora a punto de la quiebra, de un Concello que no paga y que, por encima, miente al Gobierno para no perder los fondos europeos? ¿Sabía usted que los vecinos de la zona barajan la posibilidad de manifestarse el próximo lunes? ¿Nos gobierna un alcalde llamado Jácome o en verdad estamos en manos de “Torrente presidente”?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
13/03/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Olga Giráldez
¿Sabía usted que el Concello de Ourense es el segundo más moroso de España tras Jaén?, ¿ha cambiado el alcalde el lema de “capital termal” por “capital del pufo? ¿Sabía usted que los impagos están espantando a las constructoras y que algunos concursos empiezan a quedar desiertos? ¿Sabía usted que la imagen de Concello moroso nada tiene que ver con la ciudadano ourensano, uno de los más ahorradores de España? Y por último, ¿sabía usted que los comerciantes afectados por obras eternas en la avenida de Portugal, Pena Trevinca o Alejandro Pedrosa solicitan bonificaciones fiscales ante la pérdida de clientes?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
12/03/2026
Manuel Herminio Iglesias - Iago Tabarés - Antonio Troitiño
¿Sabía usted que al caos en la avenida de Portugal o el socavón en Pena Trevinca… la obra de Alejandro Pedrosa lleva cinco meses de retraso y también corre el riesgo de perder los fondos europeos que la financian? ¿Recuerdan ustedes algún precedente de una constructora que haya publicado un anuncio en un periódico -en este caso en La Región- para notificar que suspende una obra como la avenida de Portugal por impagos del Concello? ¿Estamos narcotizados por el sonido de las orquestas que contrata el alcalde… mientras nuestras calles principales están averiadas con riesgo de quedarse sin financiación?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
11/03/2026
David Alvarado - Lalo Pavón - Antonio Nespereira
¿Sabía usted que el caos en la avenida de Portugal afecta a más de 8.000 vecinos, 70 comercios y 2.600 vehículos?, ¿seguiremos bailando al son de las orquestas y de las charangas mientras la encargada de la obra suspende las obras por impagos? Y por otra parte, ¿sabía usted, que La Molinera, el que iba a convertirse en un gran centro de IA de la era Jácome, está a punto de echar el cierre?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
10/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Antonio Vallejo, Miguel Ángel Michinel y Julio Álvarez.
09/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Manuel Elías Pérez y Rafael Fernández.
06/03/2026
Roberto González - José Ángel Vázquez Barquero - Antonio Troitiño
La Región de ayer amaneció con el siguiente titular: “Un loro compartió despacho con alcalde y funcionarios del Concello de Ourense”. Por cierto, el ave pasó a mejor vida hace solo un par de días. A partir de aquí, surge un sinfín preguntas: ¿el loro de Jácome murió, realmente, a causa del hongo Aspergillus o lo mató la vergüenza ajena?; ¿contrajo un hongo o pudo matarlo el bochorno al escuchar frases del estilo… ‘hay que dar el palo a lo grande!’?; ¿cómo es posible que una especie que puede vivir 40 años… muriera con apenas 7 meses?, ¿hemos normalizado ya lo anormal… e incluso lo paranormal… en el comportamiento de nuestros gobernantes?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
05/03/2026
Laura Movilla - José Ángel Feijóo Mirón - Marco Valerio Lama
¿Quiere usted un planeta donde impere la ley del más fuerte… o prefiere un mundo regulado por leyes del Derecho Internacional?, ¿por qué se ha desatado la guerra de Irán… cuál cree que es la motivación verdadera de EEUU e Israel… usted lo tiene claro? ¿Sabía que la moda, la pizarra y el aceite son los productos ourensanos más perjudicados tanto por los aranceles de EEUU como por el conflicto en Oriente Medio? Y por otra parte… ¿sabía que un loro compartió despacho con el alcalde y funcionarios en el Concello de Ourense?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
04/03/2026
Antonio Nespereira - David Alvarado - Julio Álvarez
¿Qué repercusiones puede tener la amenaza del presidente Donald Trump de cortar los lazos comerciales con España… al que calificó de “aliado terrible”?; ¿hace Sánchez lo correcto al oponerse a la guerra de Irán… es un Quijote del siglo XXI… o un estratega partidista que busca movilizar al electorado de izquierdas por encima de los intereses de España?; ¿qué busca el presidente español al resucitar, esta mañana, el “No a la Guerra” que movilizó a gran parte de la ciudadanía contra la guerra de Irak en 2003?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
03/03/2026
María Jesús Fernández - Luis Carlos de la Peña - Miguel Ángel Michinel
¿Sabía usted que el litro de diésel se encarecido en tres céntimos y el de gasolina en dos en la última semana?; ¿se equivoca o acierta el Gobierno de Sánchez al condenar el ataque ordenado por Trump contra Irán… y rechazar darle apoyo militar a EEUU?; ¿cree que será un conflicto rápido… o que se alargará en el tiempo como en Ucrania?; ¿cuáles serán las repercusiones económicas y geopolíticas?
Las preguntas que usted se hace cada mañana también nos las hacemos aquí.
02/03/2026
Quique Rodríguez comenta la actualidad del día con Abel Fraga, Rafael García y Rafael Fernández.