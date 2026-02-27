Especiales

Especial Ourense Terra de Entroido. Así foi.

Así foi o Entroido 2026 na provincia de Ourense, neste programa especial porderán atopar algúns dos acontecementos máis destacados.

Reportaje Entretenimiento Sociedad

Ficha técnica

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Sociedad

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez

