Especial Ourense Terra de Entroido. Así foi.
Así foi o Entroido 2026 na provincia de Ourense, neste programa especial porderán atopar algúns dos acontecementos máis destacados.
Especial Ourense Terra de Entroido. Así foi.
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Sociedad
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez