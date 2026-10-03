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31º OUFF. Gala de clausura

O 31º OUFF despide unha edición marcada polo cinema, o talento e a emoción nunha gala de clausura moi especial.

Reportaje Entretenimiento Sociedad

31º OUFF. Gala de clausura

31 OUFF | Gala de clausura

Sinopsis

O OUFF entregou os seus principais galardóns, con Club Kid e KIRO como gañadoras das Calpurnias das Seccións Oficial Internacional e Panorama Galicia. A gala homenaxeou a traxectoria de Charo López e recoñeceu a El Mal Hijo de Jaime Lorente co Premio Ópera Prima.

Premio á Mellor Interpretación, Elena Seijo por Walking Holiday

Premio ao Mellor Guión, Walking Holiday

Premio á Mellor Curtametraxe Panorama Galicia, Baja la marea, de Óscar Villarroya

Premio á Mellor Curtametraxe Internacional, Vital, de Amir Zargara Nieto

Premio á Mellor Dirección Panorama Galicia, María Aparicio por A veces me entra tristeza, otras veces rebelión

Premio Ópera Prima, Jaime Lorente por El mal hijo

Premio Carlos Velo á Mellor Dirección, Myrsini Aristidou por Hold Onto Me

Premio á Mellor Interpretación, Jessica Reynolds por The Wolf, the Fox and the Leopard

Premio ao Mellor Guión, Cristian Mungiu por Fjord

Premio Especial do Xurado, La Maison des femmes (La casa de las mujeres)

Premio Especial OUFF, Charo López

Premio do Público Panorama Galicia, KIRO

Premio do Público Internacional, La Maison des femmes (La casa de las mujeres)

Ficha técnica

Emisión

03/10/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Sociedad

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez

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