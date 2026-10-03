Especiales
31º OUFF. Gala de clausura
O 31º OUFF despide unha edición marcada polo cinema, o talento e a emoción nunha gala de clausura moi especial.
Especiales
O 31º OUFF despide unha edición marcada polo cinema, o talento e a emoción nunha gala de clausura moi especial.
31º OUFF. Gala de clausura
O OUFF entregou os seus principais galardóns, con Club Kid e KIRO como gañadoras das Calpurnias das Seccións Oficial Internacional e Panorama Galicia. A gala homenaxeou a traxectoria de Charo López e recoñeceu a El Mal Hijo de Jaime Lorente co Premio Ópera Prima.
Premio á Mellor Interpretación, Elena Seijo por Walking Holiday
Premio ao Mellor Guión, Walking Holiday
Premio á Mellor Curtametraxe Panorama Galicia, Baja la marea, de Óscar Villarroya
Premio á Mellor Curtametraxe Internacional, Vital, de Amir Zargara Nieto
Premio á Mellor Dirección Panorama Galicia, María Aparicio por A veces me entra tristeza, otras veces rebelión
Premio Ópera Prima, Jaime Lorente por El mal hijo
Premio Carlos Velo á Mellor Dirección, Myrsini Aristidou por Hold Onto Me
Premio á Mellor Interpretación, Jessica Reynolds por The Wolf, the Fox and the Leopard
Premio ao Mellor Guión, Cristian Mungiu por Fjord
Premio Especial do Xurado, La Maison des femmes (La casa de las mujeres)
Premio Especial OUFF, Charo López
Premio do Público Panorama Galicia, KIRO
Premio do Público Internacional, La Maison des femmes (La casa de las mujeres)
Emisión
03/10/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Sociedad
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez