DIRECTO. Carreira Popular do San Martiño 2026

14/10/2026

En este espacio presentamos las ofertas de varios concesionarios de la provincia que participarán como expositores en el 17.º Salón del Automóvil, que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos en Expourense. El fin de semana del 16 al 18 de octubre tendrá lugar el Salón del Vehículo Nuevo, y del 23 al 25 de octubre se celebrará el Salón del Vehículo de Ocasión.