Más de 11.000 corredores tomaron las calles de Ourense en una nueva edición de la San Martiño, marcada por el ambiente festivo, las grandes marcas deportivas y una jornada en la que las nubes respetaron a los participantes.
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DIRECTO. Carreira Popular do San Martiño 2026
Sinopsis
Más de 11.000 corredores tomaron las calles de Ourense en una nueva edición de la San Martiño, marcada por el ambiente festivo, las grandes marcas deportivas y una jornada en la que las nubes respetaron a los participantes. Abdessamad Oukhelfen, en categoría masculina, y Kiros Muaz, en la categoría femenina, reinaron en una edición 49 de la San Martiño que fue una fiesta deportiva y social.
Más de 11.000 corredores tomaron las calles de Ourense en una nueva edición de la San Martiño, marcada por el ambiente festivo, las grandes marcas deportivas y una jornada en la que las nubes respetaron a los participantes.
En este espacio presentamos las ofertas de varios concesionarios de la provincia que participarán como expositores en el 17.º Salón del Automóvil, que se celebrará durante dos fines de semana consecutivos en Expourense. El fin de semana del 16 al 18 de octubre tendrá lugar el Salón del Vehículo Nuevo, y del 23 al 25 de octubre se celebrará el Salón del Vehículo de Ocasión.
O Santuario da Nosa Señora dos Milagres vive estes días as súas xornadas máis intensas coa celebración da súa tradicional Novena e Romaría. Miles de persoas desprazanse ata este emblemático enclave, movidas tanto polo fervor relixioso e o cumprimento de promesas, coma polo ambiente festivo, as reunións familiares e o lecer ao aire libre.
La 59ª edición del Rally de Ourense ha vuelto a demostrar por qué es una de las citas más duras, vibrantes y mágicas de todo el campeonato. Nos ha dejado imágenes espectaculares: tramos rompedores, un calor asfixiante que ha puesto a prueba mecánicas y neumáticos, y esa afición incansable que abarrota cada cuneta ¡Revívelo con nosotros con este resumen!
El Parque de San Lázaro acoge la ceremonia de salida que marca el inicio oficial de la edición 59 del Rally de Ourense, con la presencia de equipos, pilotos y aficionados antes del inicio de los tramos cronometrados.
A un mes de que la UNESCO decida si la Ribeira Sacra entra en la lista de Patrimonio de la Humanidad, el Parador de Santo Estevo volvió a convertirse en escenario de reflexión sobre el futuro del territorio con la celebración de una nueva edición del Foro La Región - Encontros El Progreso.
El Día de la Madre no solo tiene un profundo valor sentimental, sino que también actúa como un motor de impulso para el comercio y la hostelería. Es una fecha que une tradición, afecto y actividad económica, demostrando cómo una celebración familiar puede convertirse también en una oportunidad de crecimiento para numerosos sectores.
O Domingo Fareleiro marca o inicio do entroido no calendario galego, un ciclo no que a provincia de Ourense conta cun patrimonio tan amplo como valioso de tradicións entroideiras ancestráis que perviven fortemente arraigadas na sociedade.
FITUR pechaba as portas da súa edición número 46 revalidando a súa capacidade de convocatoria ao superar os 255.000 asistentes. A Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA MADRID, deixa un balance positivo ao longo de cinco xornadas nas que Ourense tamén estivo presente grazas á Deputación.
Pazolandia repetiu como o gran parque de atraccións familiar do Nadal con preto de 26.000 usuarios de toda España no seu 30 aniversario. O Pazo dos Deportes Paco Paz pechou un balance moi positivo nunha edición que puxo en valor a inclusión e a aposta polo territorio.