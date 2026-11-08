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DIRECTO. Carreira Popular do San Martiño 2026

Más de 11.000 corredores tomaron las calles de Ourense en una nueva edición de la San Martiño, marcada por el ambiente festivo, las grandes marcas deportivas y una jornada en la que las nubes respetaron a los participantes.

Reportaje Entretenimiento Sociedad

DIRECTO. Carreira Popular do San Martiño 2026

DIRECTO. Carreira Popular do San Martiño 2026

Sinopsis

Más de 11.000 corredores tomaron las calles de Ourense en una nueva edición de la San Martiño, marcada por el ambiente festivo, las grandes marcas deportivas y una jornada en la que las nubes respetaron a los participantes. Abdessamad Oukhelfen, en categoría masculina, y Kiros Muaz, en la categoría femenina,  reinaron en una edición 49 de la San Martiño que fue una fiesta deportiva y social.

Ficha técnica

Emisión

08/11/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Sociedad

Directores

Laura Vázquez, Lalo Gómez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Lalo Gómez

Equipo técnico

Borja González, Fany Fernández, Patricia Mayor, Carlos Hervella, Guillermo Sulbarán, Yvonne Tian Alonso, Natalia Yáñez

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