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Directo. Gala Ourensanía 2026

La agrupación Coral De Ruada recibió el Premio Ourensanía 2026 en el Teatro Principal, en una ceremonia que también distinguió a Marita Souto a título póstumo.

Reportaje Entretenimiento Sociedad

Directo. Gala Ourensanía 2026

Directo. Gala del Premio Ourensanía 2026

Sinopsis

La agrupación Coral De Ruada recibió el Premio Ourensanía 2026 en el Teatro Principal, en una ceremonia que también distinguió a Marita Souto a título póstumo.

Ficha técnica

Emisión

10/11/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Sociedad

Lenguajes audio

Español y gallego

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez

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