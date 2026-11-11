Especiales
Directo. Gala Ourensanía 2026
La agrupación Coral De Ruada recibió el Premio Ourensanía 2026 en el Teatro Principal, en una ceremonia que también distinguió a Marita Souto a título póstumo.
Especiales
La agrupación Coral De Ruada recibió el Premio Ourensanía 2026 en el Teatro Principal, en una ceremonia que también distinguió a Marita Souto a título póstumo.
Directo. Gala Ourensanía 2026
La agrupación Coral De Ruada recibió el Premio Ourensanía 2026 en el Teatro Principal, en una ceremonia que también distinguió a Marita Souto a título póstumo.
Emisión
10/11/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Sociedad
Lenguajes audio
Español y gallego
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez