Especiales

Lume. A loita de Yago

Yago Nogueira, o brigadista atrapado no inferno do lume en Oímbra, relata o sucedido aquel 12 de agosto.

Reportaje Entretenimiento Sociedad

Lume. A loita de Yago

Lume. A loita de Yago

Sinopsis

No verán de 2025 vimos arder a provincia de Ourense. Uns días nos que coñecimos o drama detrás das hectáreas queimadas. Hoxe completamos unha desas historias, a de Yago Nogueira, o brigadista atrapado no inferno do lume en Oímbra.

Ficha técnica

Emisión

21/04/2026

Genero

Reportaje, Entretenimiento, Sociedad

Productores

Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez

stats