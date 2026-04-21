Especiales
Lume. A loita de Yago
Yago Nogueira, o brigadista atrapado no inferno do lume en Oímbra, relata o sucedido aquel 12 de agosto.
Especiales
Yago Nogueira, o brigadista atrapado no inferno do lume en Oímbra, relata o sucedido aquel 12 de agosto.
Lume. A loita de Yago
No verán de 2025 vimos arder a provincia de Ourense. Uns días nos que coñecimos o drama detrás das hectáreas queimadas. Hoxe completamos unha desas historias, a de Yago Nogueira, o brigadista atrapado no inferno do lume en Oímbra.
Emisión
21/04/2026
Genero
Reportaje, Entretenimiento, Sociedad
Productores
Laura Vázquez, Natalia Yáñez, Quique Rodríguez