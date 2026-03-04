La Entrevista de Hoy. Ana Fernández Valado

Sinopsis

Ana Fernández Valado asume la presidencia de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense (AEPA Ourense), dando continuidad al proyecto de la entidad tras ejercer la vicepresidencia. La transición se produce tras la etapa liderada por David Martínez Alonso, a quien la asociación reconoce el trabajo desarrollado al frente de la organización.