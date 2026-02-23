La Entrevista de hoy. Ana Rodríguez

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Ana Rodríguez, unha emprendedora que co seu proxecto, Amoras, recibiu o Premio Comercio Galego na categoría de Emprendemento.
En Amoras Ana Rodríguez apostó por crear una tienda que no solo se dedicara a la venta tradicional sino también ofreciera el producto a domicilio y con cestas personalizadas. A finales del 2025 ya había conseguido el Premio Comercio Emprende en los Premios Comercio Galego.
Emisión
23.02.2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez