La Entrevista de hoy. Ana Rodríguez

Laura Vázquez entrevista a Ana Rodríguez, unha emprendedora que co seu proxecto, Amoras, recibiu o Premio Comercio Galego na categoría de Emprendemento.

Información Entrevista

Sinopsis

En Amoras Ana Rodríguez apostó por crear una tienda que no solo se dedicara a la venta tradicional sino también ofreciera el producto a domicilio y con cestas personalizadas. A finales del 2025 ya había conseguido el Premio Comercio Emprende en los Premios Comercio Galego.

Ficha técnica

Emisión

23.02.2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

