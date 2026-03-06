La Entrevista de Hoy. Brais Álvarez

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa co apicultor Brais Álvarez sobre como está a fectando aos abelleiros e abelleiras galegas a importación masiva de mel.
As grandes distribuidoras de mel están traendo a Galicia máis mel do que se produce aquí e a un prezo que é un 60% inferior aos custos de produción dos abelleiros e abelleiras galegas. O 51% dos meles analizados nas fronteiras do Estado español pola UE foron sospeitosos de fraude. Atopáronse meles diluídos con xaropes de frutosa, uso de resinas de intercambio iónico (ultrafiltrado) e falsa orixe do produto. Ademais arredor do 80% dos comercializados ao por menor na UE son mesturas e a maior parte do mel importado na UE utilízase en mesturas e comercialízase ao menor.
Emisión
06/08/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez