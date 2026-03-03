La Entrevista de Hoy. Conchi da Silva

La Entrevista de Hoy

Laura Vázquez conversa con Conchi da Silva sobre a terceira edición de Gratia Plena.

Sinopsis

Gratia Plena é un festival en feminino que terá lugar os días 15 e 22 de marzo nun escenario único, a capela do colexio Santo Ángel. Laura Vázquez entrevista á súa coordinadora.

Ficha técnica

Emisión

03/03/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

