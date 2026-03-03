La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Conchi da Silva
Laura Vázquez conversa con Conchi da Silva sobre a terceira edición de Gratia Plena.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Conchi da Silva sobre a terceira edición de Gratia Plena.
La Entrevista de Hoy. Conchi da Silva
Gratia Plena é un festival en feminino que terá lugar os días 15 e 22 de marzo nun escenario único, a capela do colexio Santo Ángel. Laura Vázquez entrevista á súa coordinadora.
Emisión
03/03/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez