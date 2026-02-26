La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. David González
Laura Vázquez entrevista a David González promotor da Irmandade de Entroidos de Armariz.
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a David González promotor da Irmandade de Entroidos de Armariz.
La Entrevista de Hoy. David González
O sábado 27 de febreiro o entroido continúa en Armariz. Laura Vázquez entrevista a David González promotor da Irmandade de Entroidos que este ano chega á súa quinta edición coa participación dos felos e madamitas de Esgos, o fulión de Mourela para Cá, as pantallas de Xinzo, os peliqueiros de Campobecerros, os felos de Maceda e os vellarróns de Riós.
Emisión
26/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez