La Entrevista de Hoy. David González

Laura Vázquez entrevista a David González promotor da Irmandade de Entroidos de Armariz.

Información Entrevista

Sinopsis

O sábado 27 de febreiro o entroido continúa en Armariz. Laura Vázquez entrevista a David González promotor da Irmandade de Entroidos que este ano chega á súa quinta edición coa participación dos felos e madamitas de Esgos, o fulión de Mourela para Cá, as pantallas de Xinzo, os peliqueiros de Campobecerros, os felos de Maceda e os vellarróns de Riós.

Ficha técnica

Emisión

26/02/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

