La Entrevista de hoy. David Martínez

Sinopsis

La Confederación Empresarial de Ourense celebró hoy su asamblea electoral a la que estaban convocados 289 compromisarios con derecho a voto. Tras la votación, el titular de la única candidatura presentada, David Martínez Alonso, salió elegido como presidente. Hasta la fecha Martínez Alonso ejercía en la entidad el cargo de tesorero y presidía la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense desde 2017.