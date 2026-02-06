La Entrevista de Hoy
La Entrevista de hoy. David Martínez
Laura Vázquez conversa con David Martínez, que asume la presidencia de la CEO con el reto de reforzar la competitividad empresarial de Ourense.
La Confederación Empresarial de Ourense celebró hoy su asamblea electoral a la que estaban convocados 289 compromisarios con derecho a voto. Tras la votación, el titular de la única candidatura presentada, David Martínez Alonso, salió elegido como presidente. Hasta la fecha Martínez Alonso ejercía en la entidad el cargo de tesorero y presidía la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense desde 2017.
Emisión
03/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez