La Entrevista de hoy. David Martínez

Laura Vázquez conversa con David Martínez, que asume la presidencia de la CEO con el reto de reforzar la competitividad empresarial de Ourense.

La Confederación Empresarial de Ourense celebró hoy su asamblea electoral a la que estaban convocados 289 compromisarios con derecho a voto. Tras la votación, el titular de la única candidatura presentada, David Martínez Alonso, salió elegido como presidente. Hasta la fecha Martínez Alonso ejercía en la entidad el cargo de tesorero y presidía la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos de Ourense desde 2017.

