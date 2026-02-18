La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Eduardo López Pereira

Laura Vázquez conversa con Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Eduardo López Pereira

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

2026, declarado Ano Oteriano ofrecerá unha programación repleta de actos en torno a figura e a obra de Don Ramón Otero Pedrayo. Laura Vázquez conversa con Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo.

Ficha técnica

Emisión

18/02/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats