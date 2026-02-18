La Entrevista de Hoy. Eduardo López Pereira

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo.
Laura Vázquez conversa con Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo.
2026, declarado Ano Oteriano ofrecerá unha programación repleta de actos en torno a figura e a obra de Don Ramón Otero Pedrayo. Laura Vázquez conversa con Eduardo López Pereira, presidente da Fundación Otero Pedrayo.
Emisión
18/02/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez