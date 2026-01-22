La Entrevista de Hoy
La Entrevista de Hoy. Helena Amorós
Laura Vázquez entrevista a Helena Amorós, responsable de Comunicación de la gala "Imos de curtas".
La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez entrevista a Helena Amorós, responsable de Comunicación de la gala "Imos de curtas".
La Entrevista de Hoy. Helena Amorós
"Imos de curtas" regresa ao Teatro Principal de Ourense tras quince anos cunha gala de cinema feita polo alumnado do CIFP A Farixa. Laura Vázquez conversa con Helena Amorós, responsable de Comunicación del evento.
Emisión
22/01/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez