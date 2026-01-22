La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Helena Amorós

Laura Vázquez entrevista a Helena Amorós, responsable de Comunicación de la gala "Imos de curtas".

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Helena Amorós

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

"Imos de curtas" regresa ao Teatro Principal de Ourense tras quince anos cunha gala de cinema feita polo alumnado do CIFP A Farixa. Laura Vázquez conversa con Helena Amorós, responsable de Comunicación del evento.

Ficha técnica

Emisión

22/01/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats