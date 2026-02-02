La Entrevista de Hoy. Helena Añel

La Entrevista de Hoy
Laura Vázquez conversa con Elena Añel, responsable da CIG Ensino en Ourense.
A CIG-Ensino e o STEG levan mobilizándose no que vai de curso 2025-2026 para demandar da Consellaría de Educación unha negociación de cara a conseguir melloras das condicións laborais do profesorado. Un grupo de máis de 35 docentes pechouse no IES Julio Prieto Nespereira, entre eles Elena Añel, responsable da CIG Ensino en Ourense.
Emisión
30/01/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez