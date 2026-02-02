La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Helena Añel

Laura Vázquez conversa con Elena Añel, responsable da CIG Ensino en Ourense.

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Helena Añel

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

A CIG-Ensino e o STEG levan mobilizándose no que vai de curso 2025-2026 para demandar da Consellaría de Educación unha negociación de cara a conseguir melloras das condicións laborais do profesorado. Un grupo de máis de 35 docentes pechouse no IES Julio Prieto Nespereira, entre eles Elena Añel, responsable da CIG Ensino en Ourense.

Ficha técnica

Emisión

30/01/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats