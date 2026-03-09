La Entrevista de Hoy. Jorge Carrillo

La Entrevista de Hoy
Natalia Yáñez entrevista a Jorge Carrillo. El hijo del histórico dirigente comunista Santiago Carrillo acudió al Foro La Región para presentar su libro "Luchadoras".
Jorge Carrillo, hijo de Santiago Carrillo, histórico secretario general del Partido Comunista de España, llegaba al Foro La Región para presentar su libro "Luchadoras", en donde relata la vida de su madre, Carmen, y de María, su abuela materna, así como el compromiso político de ambas durante toda su vida.
Emisión
09/03/2026
Genero
Información, Entrevista
Directores
Laura Vázquez
Productores
Laura Vázquez
Presentador
Laura Vázquez, Natalia Yáñez