La Entrevista de Hoy

La Entrevista de Hoy. Jorge Carrillo

Natalia Yáñez entrevista a Jorge Carrillo. El hijo del histórico dirigente comunista Santiago Carrillo acudió al Foro La Región para presentar su libro "Luchadoras".

Información Entrevista

La Entrevista de Hoy. Jorge Carrillo

La Entrevista de Hoy

Sinopsis

Jorge Carrillo, hijo de Santiago Carrillo, histórico secretario general del Partido Comunista de España, llegaba al Foro La Región para presentar su libro "Luchadoras", en donde relata la vida de su madre, Carmen, y de María, su abuela materna, así como el compromiso político de ambas durante toda su vida.

Ficha técnica

Emisión

09/03/2026

Genero

Información, Entrevista

Directores

Laura Vázquez

Productores

Laura Vázquez

Presentador

Laura Vázquez, Natalia Yáñez

stats